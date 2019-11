Gäste nehmen in Calbecht Studium unter die Lupe

Die traditionellen Hochschulinformationstage bieten unter dem Motto „Studium unter der Lupe“ einen Einblick in das Studium an der Ostfalia. Am Standort in Calbecht war dies Mittwoch möglich. Die Veranstaltung reihte sich in die Informationstage aller Standorte der Ostfalia ein. In Wolfenbüttel und...