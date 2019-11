21-Jähriger schlägt und beißt nach Polizisten in Lebenstedt

Nachdem ein 21-Jähriger am Samstag gegen 14.20 Uhr mit seinem Bruder in der elterlichen Wohnung an der Bruchmachtersenstraße in Lebenstedt in Streit geraten war, sollte dieser von der Polizei der Wohnung verwiesen werden. Dabei leistete er aktiven Widerstand: Er versuchte nach Polizeiangaben, die Beamten zu schlagen und zu beißen.

Ihm wurden Handschellen angelegt und er wurde ins Gewahrsam gebracht, so die Polizei. Während seines Aufenthaltes in der Zelle habe er diese beschädigt. Ihn erwarte nun auch eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.