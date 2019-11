Der Kreissportbund muss beim Kreissporttag liefern

Rund ein Jahr ist es her: Noch Ende 2018 musste der Kreissportbund (KSB) wegen drohender Zahlungsunfähigkeit von seinen Mitgliedern eine vorgezogene Beitragserhöhung verlangen, wollte am liebsten auch noch eine Sonderumlage. Umso höher waren beim Kreissporttag 2019 am Montag im Hotel am See die...