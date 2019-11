Einbrecher erbeuten in Salzgitter zweimal Bargeld und Schmuck

Unbekannte brachen in zwei Häuser in Salzgitter ein.

Salzgitter. Eine Uhr, Bargeld und Schmuck haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Seeblick in Lebenstedt erbeutet.

Die Tatzeit war laut Polizei am Mittwoch zwischen 16.30 und 20 Uhr. Schadenshöhe: etwa 26.000 Euro. Auch an der Scharenbergstraße in Lichtenberg gab es einen Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hier wurde laut Polizei Bargeld gestohlen. Schaden: zirka 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Salzgitter zu wenden: (05341)18970.