Einbruch an der Zwergenkuhle in Thiede

Zum Einbruch in ein Einbruchdiebstahl an der Straße An der Zwergenkuhle in Thiede ist es laut Polizei am Samstag zwischen 15.55 und 21.20 Uhr gekommen. Die Täter seien gewaltsam eingedrungen und hätten Räume durchsucht. Die Schadenshöhe sei bislang unbekannt. Zeugen melden sich unter (05341) 18970.