Salzgitters Rat stellt Weichen für Neubau von Kitas

Ohne Debatte hat der Rat am heute Abend die 40-seitige Bedarfsplanung 2019/2020 für die städtischen Kitas zur Kenntnis genommen. Sie setzt die Stadt massiv unter Zeitdruck: So fehlen der Stadt rund 338 Krippen- und 392 Kita-Plätze. Laut Bedarfsplanung müssen daher so schnell wie möglich drei...