Salzgitteraner wegen Betrugs zu neun Monaten Haft verurteilt

Dieses Urteil saß: Neun Monate Haft – ohne Bewährung. Das Amtsgericht Salzgitter sah es am Donnerstag als erwiesen an, dass ein 39-jähriger Salzgitteraner eine Bausparkasse betrogen und einen Bausparvertrag zweckentfremdet hat. Es ging um einen Betrag in Höhe von 42.000 Euro, die der Mann angeblich...