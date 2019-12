VW Salzgitter gibt 34.000 Euro für soziale Zwecke

Lutz Becker, Personalleiter des VW-Komponentenwerkes in Salzgitter (links), lobte das Engagement der Institutionen. Auf dem symbolischen Scheck ist die Summe notiert, die an die Institutionen geht, die Vertreter zum Übergabetermin geschickt haben. An weitere vier Einrichtungen fließen die übrigen mehr als 19.000 Euro aus dem Sozialfonds.