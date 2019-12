Diebe brechen in Wohnhaus in Lesse ein und stehlen Bargeld

Unbekannte haben am Samstag zwischen 18.30 und 20.30 Uhr mit einem Hebelwerkzeug das Fenster des Heizungsraumes aufgehebelt. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Einbrecher so in das Einfamilienhaus an der Nienstedter Straße. Dort betraten die Täter nahezu alle Räume und durchwühlten diese teilweise. Die Einbrecher konnten Bargeld in bislang unbekannter Höhe erbeuten, so die Polizei weiter.