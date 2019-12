Frohe Weihnachten!

Nun dürfen wir es endlich wieder feiern, das Weihnachtsfest: Das Fest der Feste. Das Fest der Familie. Und vor allem: Das Fest der Geburt Jesu Christi. Viele lassen das dieser Tage außer Acht, was sehr zu bedauern ist. Mit meiner Familie werde ich auf jeden Fall in die Kirche gehen und den Gottesdienst genießen. Das tun wir nicht nur zu Weihnachten, dann aber ganz besonders gerne. Das Weihnachtsfest ist aber, ob gewollt oder nicht, auch immer ein Fest der Erwartungen. Manchmal gehen sie in Erfüllung, hin und wieder auch nicht. Geschenkwünsche gehören in unserer Zeit traditionell zum Fest dazu. Grämen Sie sich aber bitte nicht, sollte nicht das im Päckchen oder Umschlag sein, was Sie sich erhofft hatten. Und seien Sie auch nicht traurig, wenn es „nur“ ein Gutschein ist, den Sie bekommen. Erst kürzlich sprach ich mit einem Geschäftsmann darüber, dass in solchen Fällen nur ein entscheidender Fehler gemacht werden kann: den Gutschein zu verlegen. Das ist mir zuletzt mit Wertscheinen passiert, die ich zum Geburtstag bekam. Ich werde es im Fall der Fälle nun machen, wie der Kaufmann mir riet: Sie an die Pinnwand heften. Wenn Sie die Geschenke schließlich ausgepackt haben, sollten Sie dieser Tage aber vor allem eines tun: entschleunigen, die Zeit mit den Lieben auskosten. Auch ich werde das versuchen, gleichwohl ich an den Weihnachtstagen arbeiten darf. Und dennoch gehe ich hoffnungsvoll davon aus, dass ich das zumindest zeitweise genießen darf, was ich auch Ihnen wünsche: Frohe und entspannte Weihnachten!

