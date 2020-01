Sitzbank vor Dienststelle der Polizei in Thiede geklaut

In der Straße Schulring in Thiede, am Eingang zum Polizeidienstgebäude, wurde im Zeitraum zwischen dem 4. Januar um 18 Uhr und 6. Januar um 6 Uhr eine Sitzbank im Wert von 100 Euro gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. (05341) 293470 zu melden.