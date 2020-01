Verliebte Vierbeiner aus Tierheim Salzgitter suchen Zuhause

Im Tierheim Salzgitter leben die unterschiedlichsten Charaktere – die tierische Bandbreite reicht von fröhlichen und zutraulichen bis hin zu schüchternen oder sogar ängstlichen Zeitgenossen. Zur Gattung „schüchtern und zurückhaltend“ zählen Barbara und Nikolaus – die „Tiere der Woche“. Die einjährige Fellnase Barbara, die mit ihrem Schildpatt-farbenen Fellkleid jedem Besucher direkt ins Auge springt, kam aus Salzgitter-Beinum ins Tierheim im Süden der Stadt.

Ihr dreijähriger Kumpel Nikolaus hingegen wurde auf der Mülldeponie gesichtet und in Sicherheit gebracht. Die zwei Streuner haben sich in der Weihnachtszeit im Tierheim kennengelernt. Nach nur wenigen Wochen scheinen sich Barbara und ihr Freund Nikolaus verliebt zu haben. Beide verbringen Großteile ihres Tages gemeinsam im Außenbereich ihres Katzenzimmers und kuscheln zusammen in den unterschiedlichsten Verstecken.

Gegenüber fremden Personen sind die Zwei zurückhaltend und bevorzugen es, die Situation aus sicherer Entfernung zu beobachten. Für unseren Fotografen war es also nicht einfach, beide Samtpfoten gemeinsam ablichten zu können. Doch die Tierpflegerinnen des Tierheims wussten zu unterstützen. „Bei frischem Hähnchen können sie nicht widerstehen“, erklärt Auszubildende Nicole Schaltz. Und tatsächlich, dem verlockenden Duft des zubereiteten Hähnchenfleisches waren Barbara und Nikolaus schnell erlegen. Eiligst verließen sie ihr Versteck, um sich eine kleine Zwischenmahlzeit zu gönnen. Ein Glücksfall für den Fotografen.

Für die „Tiere der Woche“ wird ein gemeinsames Zuhause gesucht, in dem es ruhig und stressfrei zugeht. Während der Eingewöhnungsphase ins neue Heim begnügen sich die Katzen mit einem Balkon. Später jedoch sollte ihnen Freigang gewährt werden, um ihre Neugierde auf spannende Abenteuer zu befriedigen. Auf Hundegesellschaft wird dabei gerne verzichtet.

Tierschutzverein Salzgitter und Umgebung: Am Pfingstanger 40 in 38259 Salzgitter-Bad.(05341) 47886; Internet: www.tierheim-sz.de.