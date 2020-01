Die Zeit rennt...

Es ist unglaublich, der Blick auf den Kalender bestätigt es aber: Wir haben schon Ende Januar. Dabei habe ich allen Neujahrsempfängen der vergangenen Wochen zum Trotz längst noch nicht allen Salzgitteranern persönlich ein frohes neues Jahr wünschen können, bei denen ich das gerne getan hatte. Selbst die eigene Verwandtschaft ist noch nicht vollständig „abtelefoniert“ worden. Nun wird es aber allerhöchste Eisenbahn. Allerdings nicht nur, was die Telefonate anbelangt, sondern auch was die guten Wünsche betrifft. Nein, ich schreibe hier bewusst nicht von Vorsätzen. Es sind tatsächlich Wünsche, etwa einige heiß geliebte, aber inzwischen doch angestaubte CDs einmal wieder zu hören oder auch endlich in dem Comic zu schmökern, auf den ich mich schon so lange freue. Und dann war ich in diesem Jahr noch nicht einmal zum Schlittschuhlaufen in der Eissporthalle. Das Beste wird sein, ich mache einfach alle Dinge zusammen mit meinem ältesten Sohnemann, dem die aufgeführten Dinge auch alle gute gefallen werden. Dann habe ich das wertvollste Gute unserer Zeit, nämlich die Zeit, besonders gut genutzt.

