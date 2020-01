Salzgitteraner wirft Fenster ein und landet im Gefängnis

Nachdem er auf dem St. Andreas-Weg ein Fenster mit einem Stein eingeworfen hatte, landete ein 22-jähriger Salzgitteraner in der Justizvollzugsanstalt Braunschweig. Das berichtet die Polizei am Sonntag in einer Mitteilung. Der Mann war in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei der Sachbeschädigung beobachtet worden. Der mutmaßliche Täter sei „im Nahbereich durch die eingesetzten Beamten angetroffen“ worden. Eine Überprüfung ergab, dass gegen den 22-jährigen Salzgitteraner ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Braunschweig vorliegt. „Er wurde der JVA Braunschweig zugeführt“, schreibt die Polizei.

