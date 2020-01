Dealen im Knast – Prozess gegen „Paten“ aus Salzgitter beginnt

Am heutigen Donnerstag beginnt am Landgericht Braunschweig der Strafprozess gegen eine mutmaßliche Bande, die in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel schwunghaft mit Drogen gehandelt haben soll. Es könnte ein Mammutprozess werden: Bislang sind 29 Verhandlungstage angesetzt. Kopf der Gruppe ist...