Weltenbummler berichtet in Salzgitter von seinen Reisen

Salzgitter-Bad. Der Erlös des Vortrags geht an das Hospiz in Salzgitter-Bad.

Die Weiten Patagoniens, die Paläste von Rajasthan, die rätselhaften Osterinseln, die Orang-Utans in Indonesien oder die exotische Tierwelt der Galapagos-Inseln: Weltenbummler Kurt-W. Fessel reiste in die entferntestes Ecken der Welt. Was er dort sah und was er erlebte, berichtet er am Mittwoch, 5. Februar, im Hospiz in Salzgitter-Bad.

Seinen kurzweiligen und unterhaltsamen Erzählungen reichert er mit Fotos und Videoclips an. Im Rahmen seiner vielen unkonventionellen Touren hat er einiges erlebt und berichtet von seinen beeindruckenden Erlebnissen. Neben spektakulären Tieraufnahmen zeigt Fessel auch Eindrücke von den Begegnungen mit Menschen und deren Kulturen. Der Eintritt ist frei, um Spenden und um Anmeldung wird gebeten unter (05341) 866 11-0.

Beginn am 5. Februar ist um 17.30 Uhr. Das Hospiz befindet sich in der Virchowstraße 6. Um Spenden wird gebeten.