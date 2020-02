Autofahrer demoliert auf Insel in Lebenstedt Verkehrszeichen

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist aus bislang unbekannten Gründen am Samstagabend auf der Peiner Straße in Fahrtrichtung Süden abgekommen und auf Höhe der Biberstraße über eine Verkehrsinsel gefahren. Wie die Polizei mitteilt, kam es dabei zu einer Beschädigung von Verkehrszeichen. Insgesamt waren in einem Umkreis von etwa zehn Metern mal zehn Metern Trümmerteile der Verkehrszeichen feststellbar. Der Autofahrer entfernte sich schließlich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass es zu einer starken Beschädigung im Frontbereich des verursachenden Fahrzeuges und am Unterboden kam. Die Ermittlung der Schadenshöhe dauert an. Hinweise nimmt die Polizei entgegen an die Polizei unter (05341) 18970.

