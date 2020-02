Stadt Salzgitter sucht Sammler mit Herz für Amphibien

Salzgitter. Besonders für die Wanderstrecken südlich des Beddinger Holzes bei Thiede und am ehemaligen Krankenhaus in Salzgitter-Bad werden Freiwillige gesucht.

Auch wenn es zur Zeit noch kühle Nächte geben kann, sind die Vorbereitungen der unteren Naturschutzbehörde der Stadt Salzgitter für die diesjährige Amphibienwanderung bereits in vollem Gang.

Sobald die im Frühjahr schon vertrauten, grünen Amphibienschutzzäune aufgestellt sind, werden an zahlreichen über das gesamte Stadtgebiet verteilten Laichwanderstrecken wieder fleißige ehrenamtliche Helfer zum Einsammeln der Kröten, Frösche und Molche benötigt, schreibt die Stadt. Es werden noch dringend Freiwillige benötigt, die das Sammeln der Kröten und Molche in den Abendstunden übernehmen. Besonders für die Wanderstrecken südlich des Beddinger Holzes bei Thiede und in der Nähe des ehemaligen Krankenhauses, an der Breiten Straße, in Salzgitter-Bad werden freiwillige Sammler gesucht.

Je nach Witterung ist das Sammeln voraussichtlich von Anfang März bis in den April hinein, immer nach Einbruch der Dunkelheit, erforderlich. Die Tiere laufen im Bereich der betreuten Wanderstrecken an den Fangzäunen entlang und fallen dann in eingegrabene Eimer. Aus diesen müssen sie herausgenommen, nach Möglichkeit bestimmt, erfasst und in Transporteimer umgesetzt werden, um sie auf der anderen Straßenseite wieder auszusetzen. Anhand von einfachen Bestimmungshilfen kann jede und jeder innerhalb kurzer Zeit lernen, die einzelnen Tiere zu unterscheiden. Eine kleine Unterrichtung, auch in die Gegebenheiten der jeweiligen Sammelstrecke, erfolgt durch Mitarbeiter der Naturschutzbehörde oder auch durch erfahrene Sammler vor Ort. Die erforderlichen Sammelutensilien werden zur Verfügung gestellt. Wer die Mitarbeiter bei der Amphibienwanderung unterstützen möchte, meldet sich unter (05341) 8393695 oder 8394098.