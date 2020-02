Die Polizei Salzgitter hatte in der Nacht zu Samstag mit diversen Betrunkenen und mit brennenden Containern zu tun (Symbolbild).

Salzgitter. Die Polizei Salzgitter musste einem Taxifahrer helfen, Unbekannte zündeten sechs Container an, zwei Menschen waren lebensgefährlich betrunken.

Brandstiftungen und Schwerstbetrunkene in Salzgitter

Von diversen Vorfällen am Freitagabend und in der Nacht zu Samstag berichtet die Polizei Salzgitter am Samstag.

Zunächst mussten die Beamten Streitigkeiten zwischen einem Taxifahrer und einem Fahrgast in Lebenstedt schlichten. Um 20.33 Uhr am Freitagabend rückten die Beamten zum Wildkamp aus, wo sich ein betrunkener Fahrgast mit dem Taxifahrer stritt.

Mann beleidigt Polizisten, die bleiben entspannt – vorerst

Erst als die Polizei kam, war der 38-Jährige bereit, seine Rechnung zu bezahlen – allerdings beleidigte er die Polizeibeamten mehrfach. Die blieben entspannt und forderten den Mann auf, nach Hause zu gehen. Er weigerte sich, die Polizisten beschlossen, ihn zur Ausnüchterung in Gewahrsam zu nehmen.

Das passte dem Mann ebenfalls nicht, er wehrte sich laut Polizei mit Tritten gegen die Maßnahme. Am Ende landete er in einer Ausnüchterungszelle und schlief seinen Rausch aus.

Zwei Salzgitteraner mit je über 4 Promille

Weil sie zu stark betrunken war, war am Freitagabend gegen 21 Uhr eine 58-Jährige nicht mehr fähig, ihren Heimweg fortzusetzen. Die Polizei stellte bei einer Atemalkoholkontrolle vor Ort einen Wert von 4,01 Promille fest. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Später am Abend, gegen 2.30 Uhr, lag ein 42-Jähriger nach einem Trinkgelage hilflos in seiner Wohnung. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht, er erreichte den Wert von 4,41 Promille.

Unbekannte stecken sechs Container an – Hoher Schaden

Um 2.37 Uhr mussten die Beamten schließlich in die Leibnitzstraße nach Lebenstedt ausrücken. Unbekannte hatten fünf Altpapiercontainer und einen Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3000 Euro. eng/ots