Hörbänd stellt neues Programm in der Kniki Salzgitter vor

Salzgitter-Bad. Im Rahmen der Reihe „Kniki Spezial“ ist das Quartett HörBänd am Samstag, 22. Februar, in der Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad zu Gast.

Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Das A-cappella-Quartett schreibt Innovation groß, heißt es in der Mitteilung. Großgeschrieben würden außerdem Kreativität, Eigenkompositionen und Arrangements sowie Lach- und Ohrwurmgaranten.

Die fünf vielfach preisgekrönten Musiker Alice, Friedemann, Joshua, Silas und Ohlsen von HörBänd definierten Humor völlig neu. Aufgrund des außergewöhnlichen Unterhaltungswerts in Kombination mit ihrer Musikalität hätten sie sich 2017 als einziger reiner Musikauftritt für die Kabarettbundesliga qualifiziert.

HörBänd habe zudem den Deutschen Chorwettbewerb 2018 in ihrer Kategorie gewonnen. Nach ihrem Erfolgsprogramm „Drünter & Druber“ feiere nun „Dümmer geht ümmer“ seine Premiere.

Karten für die Veranstaltung in Salzgitter-Bad am 22. Februar gibt es in den BZV-Geschäftsstellen, , sowie in allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen.