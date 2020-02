Fans feiern in Salzgitter-Bad die Abba-Tribute-Show

Die 8 Cover-Musiker spielten 30 Hits der schwedischen Pop-Giganten auf ausgezeichnetem Niveau und entführten in die Disco-Glitzerwelt der 70er. Angesichts unzähliger tourender Imitat-Formationen jener stilprägenden Pop-Ikonen, die oftmals nur als schrille Abziehbilder daherkommen, gelang es diesen italienischen Interpreten, die Wirkung der Musik in den Fokus zu rücken.

Mit durchdachten Choreografien versehen, ließen Angela Castellani, Irene Pertile, Ludovico Banali und Eduardo Mezzogori als Agnetha, Frida, Bjoern und Benny auf wohltuend unaufgeregte Art Gänsehaut-Momente beim Zuhören aufkommen. Was nicht zuletzt an stimmlich tadellosen Darbietungen bis in die Reihen der Background-Sängerinnen und pointierter Livemusik der weiteren, gut aufgelegten Musiker lag. Kein Wunder, dass in den durch das Wetter gelichteten Zuschauerreihen schon beim Erklingen der ersten Noten von „Voulez-Vous“ und „Knowing me, knowing you“ begeistert mitgeklatscht wurde.

Dass es auch weniger bekannte Kompositionen wie „Summer night city“ oder „Hole in you soul“ auf die Set-Liste der Italiener geschafft hatten, dürfte die eingefleischten Anhänger der Originale erfreut haben. Ebenso wie der ausgewogene, gesangsbetonte Sound-Mix.

Nicht annähernd so schräg wie zu Auftritts-Zeiten der Vorbilder fiel die Kostümwahl der Covershow aus – vielleicht mit einer sehr vergnüglichen Ausnahme. Zur großen Überraschung vieler Zuschauer baute sich plötzlich ein Kinderchor, gewandet im kunterbunten Flower-Power-Outfit, inmitten der Bühne auf. „A welcome for the Sölter Kinder!“ begrüßten die Sängerinnen die Chorkinder der Heiligen-Dreifaltigkeit-Kirchengemeinde zu einer ganz speziellen Programmeinlage. Die lieferten gemeinsam mit den Profis eine herzerwärmende Version des modernen Klassikers „I have a dream“ ab, bejubelt vom verblüfften Publikum. „Es war viel zu kurz, ich hätte gerne noch mehr gesungen!“, zeigte sich die zehnjährige Greta begeistert vom Auftritt im Rampenlicht. Dieser war zustande-gekommen, weil die Sölter Kinder bereits vor zwei Jahren nach einem Aufruf die Möglichkeit hatten, mit Abbamusic zu singen, was den Künstlern so gut gefiel, um für eine Neuauflage anzufragen. Mit großer Spielfreude und Gespür für die emotionalen Aufs und Abs der Hitabfolge von „The winner takes it all“ über „Fernando“ bis „Money, Money, Money“ setzten die Abba-Interpreten ihre Erinnerungsreise an romantische Diskonächte bis zur Pause fort. Mit angezogenem Tempo ging es schließlich in einen zweiten Konzert-Teil, in dem Kracher wie „Mamma mia“, „Dancing Queen“ oder „Waterloo“ stehend und mitsingend von den Fans abgefeiert wurden.