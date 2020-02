Hauptsache Schorle

Das Leben ist schon kompliziert genug – darüber waren sich zumindest zwei Freundinnen einig, die ich vor einigen Tagen in einem Café erlebte. Eine der beiden bestellte sich einen Wein, die andere eine Apfelschorle. Die sehr freundliche Kellnerin war überdies auch noch sehr geschwind und brachte in einem beeindruckend schnellen Tempo die Getränke an den Tisch. Einen Wein und eine Schorle, allerdings eine Weißweinschorle. Nach kurzem Stirnrunzeln sagte die Schorlen-Freundin schließlich: „Ach’, was soll’s, auch die wird schmecken, prost!“ Am Ende sei es ja auch eine Schorle. Und Autofahren müsse sie auch nicht mehr. Wenn sich doch nur mehr Angelegenheit im Leben so leicht auflösen ließen.

