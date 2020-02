Sporthalle in Salzgitter-Bad wegen Sturmschaden gesperrt

Sturmtief „Sabine“ hat weiteren Schaden in Salzgitter angerichtet: Das Dach der großen Sporthalle am Gymnasium Salzgitter-Bad ist undicht, es dringt Wasser in die Halle ein. Am Mittwoch schauten sich Dachdecker den Schaden an, berichtete Hans-Günter Gerhold, Schulleiter des Gymnasiums...