Unbekannter zündet in Lebenstedt einen Stapel Zeitungen an

Die Polizei ermittelt, nachdem am Samstag, 15. Februar, gegen 2.10 Uhr, in Lebenstedt am Riesentrapp ein Zeitungsstapel in Brand gesetzt worden war. Ein 49-jähriger Mann aus Braunschweig verständigte die Polizei in Salzgitter, weil ihm am rückwärtigen Eingang eines Mehrfamilienhauses eine Person aufgefallen war, die sich an dort abgelegten Zeitungsstapeln zu schaffen zu machen schien, so die Polizei. Als eine Funkstreifenwagenbesatzung vor Ort eintraf, hatte sich bereits ein kleines Feuer entfacht, welches jedoch schnell abgelöscht werden konnte. Mehrere Zeitungen waren verbrannt.

Die verdächtige Person sei geflüchtet. Beschreibung des Mannes: etwa 1, 70 Meter groß und mit knielanger, schwarzer Jacke sowie einer schwarzen Mütze bekleidet.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet. Zeugen der Tat oder Menschen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.