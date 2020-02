Guten Tag Stricker

Guten Tag liebe Leser: Nein, Sie müssen beim Blick auf die Überschrift zu dieser Kolumne nicht befürchten, dass ich nun Selbstgespräche führe oder mir selbst schreibe. Dass, was Sie dort lesen dürfen, durfte ich ich in den vergangenen Tagen wiederholt in einigen E-Mails registrieren. Wobei der Begriff Spam-Mails hier wohl deutlich besser passt. Dieser digitale Abfall erreicht mich in jüngster Zeit immer häufiger. Früher haben sich die „Autoren“ solcher E-Mails wenigstens mehr Mühe geben, um zumindest den Anschein zu erwecken, es handele sich um seriöse Nachrichten. Bei einem Termin wiederum wurde ich kürzlich nicht für Jürgen Stricker gehalten, sondern für Erik Westermann. Sie habe sich schon, sagte die Dame, über meine Größe sowie mein blondes Haar und den blonden Bart gewundert – Kollege Westermann trägt eher schwarze Haarpracht – sich aber gedacht, vielleicht habe sich der Herr Westermann ja die Haare gefärbt. Ich kann Ihnen versichert: hat er nicht. Und wird er meiner Einschätzung und Menschenkenntnis nach auch nicht. Sie dürfen also gewiss sein: Wir bleiben wie wir sind – es sei denn, das eine oder andere Haar färbt sich grau.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Salzgitter Zeitung oder mailen Sie an