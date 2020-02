Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Dienstagabend eine Tankstelle in Salder mit einer Schusswaffe überfallen hat.

Salder. Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagabend eine Tankstelle in Salder überfallen und Bargeld gestohlen. Der Täter ist flüchtig.

Am Dienstagabend hat ein bislang unbekannter Mann eine Tankstelle in Salder in der Straße „Vor dem Dorfe“ überfallen.

Kassierin mit Schusswaffe bedroht

Der Täter bedrohte die Kassiererin mit einer Schusswaffe, griff sich Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchtete zu Fuß, wie die Polizei bestätigte. Die Fahndung verlief zunächst erfolglos. mjc