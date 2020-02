Hanau-Anschlag bewegt Salzgitters Schüler

Rund 1000 Schüler haben sich am Montag in Lebenstedt auf den Weg gemacht, um ein beeindruckendes Zeichen gegen Rassismus angesichts des Anschlags von Hanau zu setzen. Sie sorgten für kurze Zeit am alten, von der Polizei teilweise abgesperrten Kreisel für eine Verkehrsstockung, die Demonstration an der Willy-Brandt-Straße verlief aber diszipliniert und friedlich. Bei dem offenbar rassistisch motivierten Anschlag am Mittwoch in Hanau...