Heißt jemand Salzgitter?

Es gibt ja im Leben fast nichts was es nicht gibt. So tragen zum Beispiel zahlreiche Mitbürger Nachnamen, die zugleich auch Ortsnamen sind. Nehmen Sie zum Beispiel meine Geburtsstadt Papenburg. Häufiger bin ich schon gefragt worden, ob ich mit jemandem bekannt bin oder jemanden kenne, der so heißt. Nein, ich komme nur aus einer Stadt, die eben diesen Namen trägt. Dort selbst habe ich noch keine Bürger getroffen, die so heißen wie ihr Ort. Am Dienstag traf ich unterdessen im Harz einen Kellner mit dem Nachnamen Peine. Gleich kam mir auch in den Sinn, dass ich eine bekannte Salzgitteraner Persönlichkeit kenne, die Giffhorn heißt. In diesem Fall aber bitte mit zwei „f“, und nicht wie bei Stadt und Landkreis mit einem. Ich habe gleich mal im digitalen Telefonbuch nachgeschaut, ob ich jemandem mit Nachnamen Salzgitter finden könnte. Die Suche ergab allerdings keinen Treffer. Ist ja auch irgendwie ganz beruhigend, dass Salzgitter einmalig ist.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Salzgitter Zeitung oder mailen Sie an