BGH bestätigt Haftstrafe für Ex-Boxtrainer wegen Missbrauchs

Die dreieinhalbjährige Haftstrafe, die das Landgericht Braunschweig Ende Juni 2019 wegen schweren sexuellen Missbrauchs gegen einen Ex-Trainer (45) des Salzgitteraner Boxclubs Tigers (BC) verhängt hat, ist nunmehr rechtskräftig. Das teilte das Landgericht mit. Es beruft sich dabei auf das Ergebnis einer Revision, die der Anwalt des Trainers, Roland Schulte Holthausen, vor dem Bundesgerichtshof (BGH) eingelegt hatte. Sie wurde abgelehnt.

Weil das BGH die Entscheidung des Landgerichts bestätigt hat, muss der Mann ein halbes Jahr nach der Urteilsverkündung endgültig ins Gefängnis. Die 2. Strafkammer (Jugendschutzkammer) hatte den Angeklagten nach sechs Verhandlungstagen, die überwiegend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfanden, wegen schwerer sexueller Übergriffe auf eine anfangs 13-jährige Nachwuchsboxerin verurteilt.

Das Gericht war am Ende überzeugt, dass der heute 45-Jährige das Kind, das er bei den Tigers trainiert hatte, in 14 Fällen zwischen September 2015 und September 2017 zu teilweise erzwungenem Sex genötigt hat. Dabei habe der Angeklagte das Vertrauensverhältnis zu dem Mädchen abseits von Training und Wettkämpfen ausgenutzt.

So sei es regelmäßig zu sexuellen Handlungen zwischen dem Mann und seinem Schützling gekommen, „unter anderem mehrmals gegen den Willen der Geschädigten“, teilte das Gericht mit. Um das Mädchen gefügig zu machen, habe er ihr damit gedroht, sie nicht am Boxtraining und an Wettkämpfen teilnehmen zu lassen.

Auf Anraten seiner anfangs zwei Anwälte legte der Ex-Trainer bereits am ersten Verhandlungstag ein voll umfängliches Geständnis ab. Er ersparte damit dem traumatisierten Opfer, das sich als Nebenklägerin von einem Anwalt vertreten ließ. eine quälende Aussage. Dies verkürzte die Dauer des Prozesses um zwei Verhandlungstage.