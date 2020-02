Polizei Salzgitter sucht Zeugen nach Einbruch

In beiden Fällen richteten die Täter Schaden an.

Lebenstedt. Nach zwei Fällen wird ermittelt. Sie ereigneten sich in Lebenstedt und in Salder. Einmal scheiterten die Täter.

Nach einem Einbruchsversuch und einem Einbruch ermittelt die Polizei Salzgitter. Nach ihren Angaben scheiterten bislang nicht ermittelte Täter zwischen Donnerstag, 20. Februar, 15 Uhr, und Dienstag, 25. Februar, 17 Uhr, an der Eingangstür eines Hauses an der Erich-Ollenhauer-Straße in Lebenstedt. Sie hatten es demnach auf das Gebäude einer Gaststätte eines örtlichen Kleingartenvereins abgesehen. Die Unbekannten zerstörten dabei ein Fenster des Objektes. Die Schadenshöhe belaufe sich auf etwa 350 Euro.

Im zweiten Fall drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Salder am Fuhsering ein. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Mittwoch, 26. Februar, 13 Uhr, und Donnerstag, 27. Februar, 16 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter mit einer Leiter auf ein Garagendach und zerstörten dort ein Fenster des Hauses, so der Polizeibericht. Im Haus hätten sie zahlreiche Behältnisse und Räume durchsucht, Angaben zum Diebesgut könnten derzeit nicht gemacht werden. Die Schadenshöhe belaufe sich auf etwa 500 Euro.

Zeugen: (05341) 1897104.