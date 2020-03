Salzgitter. Aufgrund der milden Witterung beginnt bereits die Wanderzeit von Amphibien wie Kröten, Fröschen und Molchen an ihre Geburtsgewässer.

Amphibienwanderung: Straßen in Baddeckenstedt gesperrt

Viele von ihnen sterben auf den Straßen, bevor sie sich paaren und für Nachwuchs sorgen können, heißt es in der Mitteilung des Landkreises Wolfenbüttel. Zum Schutz der Tiere, aber auch von Autofahrern, sperre der Landkreis Wolfenbüttel für maximal 20 Nächte kurzzeitig einige Straßen. Dies betreffe in der Samtgemeinde Baddeckenstedt die Kreisstraße 54, Ortsausgang Oelber a.w.W.. Richtung Salzgitter-Lichtenberg. Umleitungsstrecken seien ausgeschildert. Amphibienwanderungen fänden außerdem an der Kreisstraße 52 zwischen Baddeckenstedt und Sillium statt.

Standorttreue werde den Amphibien zum Verhängnis. Sie zögen bei steigenden Temperaturen von mehr als fünf Grad Celsius, in Verbindung mit Niederschlag, los. Erdkröten und Grasfrösche begäben sich dabei jährlich an ihre Geburtsgewässer zurück. Hier erfolgten die Paarung, das Ablaichen, die Reifung des Eis und die Entwicklung von der Kaulquappe zum Frosch. Erdkröten lägen dabei Entfernungen von 2,5 Kilometern zurück. Da auch Straßen die Wanderwege der Tiere durchquerten fänden viele von ihnen auf diesem Weg einen frühen Tod.

Die geringe Wandergeschwindigkeit der Amphibien, die zum Überqueren einer Straße mindestens vier Minuten brauchten, gefährdeten ihre Bestände stark. Hinzu komme, dass die wechselwarmen Tiere gern länger zum Wärmen auf dem Asphalt weilten. Gullys und Entwässerungsschächte seien ebenfalls Todesfallen. Als Hilfsmaßnahmen führten Krötenzäune die Lurche zu ebenerdig vergrabenen Eimern. Sie fielen hinein und würden von ehrenamtlichen Naturschützern über die Straße getragen. Um Tiere und Helfer zu schützen, so die Verwaltung, komme es zu den Straßensperrungen.

Amphibien bevorzugten die Dämmerung und die ersten Nachtstunden für ihre Wanderung. Daher werden die Sperrungen meist zwischen 19 Uhr abends und 6 Uhr morgens eingerichtet. Schilder wiesen darauf hin.