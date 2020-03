Streit eskaliert in Lebenstedt: Mann attackiert Polizisten

Streitereien sind am Samstag Morgen gegen 3.30 Uhr in einer Gaststätte am Teichwiesenweg eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, gerieten zwei Männer (26, 35) aneinander und verletzten sich dabei leicht. Doch selbst als alarmierte Polizisten eingriffen, ließ sich der 26-Jährige nicht beruhigen,...