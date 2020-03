Einbrecher stehlen Bargeld aus Wohnungen in Lebenstedt

Unbekannte sind am Samstag zwischen 11 Uhr und 20.35 Uhr am Kirchnerweg in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sie sich durch Aufhebeln zweier rückwärtigen Terrassentüren Zugang zu zwei getrennten Wohnungen. Sie durchwühlten Schränke und stahlen Bargeld in...