Täter schlägt in Salzgitter Mann mit Flasche auf Kopf

Lebenstedt. Die Ursache der Tat in der Stahlstraße am Sonntagabend ist noch unklar. Die Polizei nimmt den alkoholisierten Mann fest.

Nach bisherigem Ermittlungsstand gerieten am Sonntagabend zwei Männer im Alter von 24 und 42 Jahren in einer Wohnung in der Stahlstraße in Streit. Zur Ursache des Streites kann die Polizei laut Mitteilung keine Angaben machen. Während des Streites habe der Täter seinem älteren Kontrahenten mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen. Später habe er noch mit der Faust auf ihn eingeschlagen. Hierbei erlitt das Opfer Verletzungen am Kopf. Der Täter flüchtete anfänglich, konnte jedoch zeitnah von den Beamten außerhalb der Wohnung festgenommen werden. Der Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.