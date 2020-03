Salzgitteraner Schüler nehmen mit Satire an Filmwettbewerb teil

Ein Schüler-Filmteam aus Salzgitter hat es mit seinem Polit-Spielfilm „Der grenzenlose Mammut“ unter die Top Ten des niedersächsischen inklusiven Kurzfilmwettbewerbs „ganz schön anders – NO LIMITS“ geschafft. In der Politsatire erzählen Schüler aus unterschiedlichen Schulen der 7. bis 10. Jahrgangsstufen die Geschichte eines Politikers, der sich mithilfe von Fake News an die Spitze eines Wahlkampfes gesetzt hat. In ihrer spannenden Polit-Komödie nehmen die Jugendlichen Wahlkämpfe aufs Korn, lassen sich von Donald Trump inspirieren und setzen sich mit Korruption und Rassismus auseinander, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. Das Filmteam betreut hat Isabel Brandis von TV38.

Die jungen Leute können mit ihrem Film den Hauptpreis, eine Reise nach Berlin, gewinnen und den Filmpark Babelsberg besuchen. Derzeit läuft auf Youtube der Publikumswettbewerb. Das Schülervideo, das bis zum

15. März, 24 Uhr die meisten Klicks und Likes bekommt, gewinnt einen Extrapreis. Die große inklusive Schüler-Filmgala mit Preisverleihung findet schließlich am Mittwoch, 25. März, um 11 Uhr im Astor in Hannover statt. Das Video „Der grenzenlose Mammut“ sowie einen weiteren Film von Schüler aus Salzgitter („Angst“ – IGS Salzgitter) gibt es zu sehen unter youtube.com/kurzfilmwettbewerb.

Der Kurzfilmwettbewerb „ganz schön anders“ mit inklusiven Drehbuch- und Filmworkshops ist ein inklusives Projekt für Schüler aus den 7.-10. Klassen in Niedersachsen.