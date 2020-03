Streitende werfen in Salzgitter-Bad Klamotten auf Straße

Salzgitter. Auch am Wochenende kam es in Salzgitter zu Straftaten, Unfällen und Streitigkeiten, die wir nach den Angaben der Polizei zusammenfassen.

Versicherungsverstoß

Gegen einen 24-jährigen Mann, der am Samstag gegen 20.30 Uhr auf der Swindonstraße mit einem E-Scooter unterwegs war, hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. Grund: Er hatte keinen gültigen Versicherungsschutz. Dennoch, so die Polizei, habe er weiterfahren können – allerdings ohne Motorunterstützung.

Verkehrsunfallflucht

Ein PKW Hyundai ist am Samstag zwischen 6.30 und 11.30 Uhr auf der Martin-Luther-Straße beschädigt worden. Ein 54-jähriger Salzgitteraner hatte den Wagen dort gegen 6.30 Uhr geparkt. Als er gegen 11.30 Uhr zurückkam, stellte er die Beschädigung entlang der linken Fahrzeugseite fest. Offensichtlich, so die Polizei, sei ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Wagen gegen den PKW gefahren und habe sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Schadenshöhe: etwa

700 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Unfallgeschehens, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Weil eine 56-Jährige beim Verlassen ihres Wagens weder einen Gang eingelegt, noch die Handbremse angezogen hatte, kam dieser am Samstag gegen 10.20 Uhr auf der Petershagener Straße ins Rollen und beschädigte einen Gartenzaun. Schaden: etwa 700 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Der Außenspiegel eines Firmenfahrzeugs, das auf der Brunhildenstraße geparkt war, ist im Vorbeifahren beschädigt worden. Tatzeit: Samstag gegen 17.55 Uhr. Der Unfallfahrer habe sich nicht um den Schaden gekümmert und beging damit laut Polizei eine Unfallflucht. Schaden: etwa 300 Euro. Hinweise: (05341) 8250.

Streitigkeiten

Ein Beziehungsstreit hat die Polizei in Salzgitter-Bad am Samstag zwischen 19 und 20 Uhr beschäftigt. Dort warfen die streitenden Parteien aus einem Haus am Martin-Luther-Platz jeweils die Kleidungsstücke des anderen aus dem Fenster der Wohnung. Die Polizei habe den Streit vorerst geschlichtet.

Gefährliche Körperverletzung

Ein Streit war ebenfalls in Salzgitter-Bad Ausgangspunkt einer gefährlichen Körperverletzung, so die Polizei. Die habe sich am Sonntag gegen 1 Uhr auf der Kniestedter Straße ereignet. Dabei habe ein 21-Jähriger versucht, zwei Streithähne zu trennen und sei anschließend, laut Zeugen, sowohl von den Streitenden als auch anderen hinzugekommenen Personen ins Gesicht geschlagen und gegen den Körper getreten worden. Er sei am Auge leicht verletzt worden. Die dem Opfer unbekannten Personen hätten sich anschließend mit einem Pkw vom Tatort entfernt. Die Polizei Salzgitter-Bad bittet nun zu diesem Vorfall um Hinweise unter (05341) 8250.