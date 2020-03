Vergangene Woche witzelten noch viele Mitmenschen über den „Corona-Gruß“. Da schon „seinerzeit“ Tipps kursierten, die Begrüßung und Verabschiedung per Handschlag sollten besser ausbleiben, gab es schnell Alternativen. Beispielsweise den Ellenbogen-Gruß. Falls Sie den nicht kenngelernt haben sollten: Die Gesprächspartner stießen dabei jeweils mit ihren Ellenbogen aneinander. Hat sich schon laaaange überholt. Was immer noch geht, ist der mit der bei angewinkeltem Arm mit gen Himmel ausgestreckter Hand kreisende Gruß. Habe ich aber auch schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Was auch daran liegt, dass ich seit Tagen immer weniger Menschen sehe. Mit den meisten kommuniziere ich per E-Mail oder telefonisch. Am Ende jeder Konversation bleibt dabei die inzwischen ebenso übliche wie ernst gemeinte Formel, die auch ich inzwischen ganz automatisch mit auf den Weg gebe und auch hier aufschreiben möchte: Bleiben Sie gesund!

