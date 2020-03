Gewerkschaftsmitglieder riefen zur Teilnahme am "Tag gegen Rassismus" auf. – 2500 Menschen wollten dem folgen. Dann kam die Corona-Pandemie dazwischen.

Tag gegen Rassismus in Salzgitter vorerst nur digital

Am Freitag sollte der Internationaler Tag gegen Rassismus auch in Salzgitter begangen werden. Doch die geplante Großveranstaltung wurde angesichts der Corona-Pandemie zum Schutz aller Beteiligten abgesagt. „Wir haben uns über den großen Zuspruch aus der Zivilbevölkerung gefreut,“ erläutert Matthias Wilhelm, 1. Bevollmächtigter der IG Metall. Mehr als 2.500 Menschen aus den Salzgitteraner Betrieben, Schulen, Kirchen, Parteien, Vereinen und Verbänden hatten ihre Teilnahme zugesagt.

Alle Bündnispartner haben ihre Unterstützung zugesagt eine entsprechende Großveranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Die Veranstaltung wurde zwar abgesagt, doch gerade jetzt in der Corona-Krise erfahren wir tagtäglich, wie wichtig gesellschaftliche Solidarität und Zusammenhalt sind.

Um dies auch in diesem Jahr am „Tag gegen Rassismus“ zum Ausdruck zu bringen, ruft die IG Metall dazu auf Fotos der Solidarität gegen Rassismus in den sozialen Medien unter den Hashtags #TGRSZ oder #TagGegenRassismusSalzgitter hochzuladen und zu teilen.