Die hoch ansteckende Delta-Variante des Coronavirus ist seit Ende Juni die dominierende Virus-Variante in Deutschland. Ihr Anteil beträgt laut Robert-Koch-Institut mittlerweile 74 Prozent. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg derweil auf 8,0.

Salzgitter. Der Inzidenzwert in Salzgitter bleibt am Dienstag bei über 60. Nun will die Stadt „Infektionstreiber“ einschränken – andere Regelnbleiben bestehen.