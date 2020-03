Salzgitter: Reifen zerstochen, Geldbörse gestohlen

Nach einer Sachbeschädigung und einem Diebstahl ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben haben Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 27. März, 11 Uhr, und Samstag, 28. März, 11 Uhr, an der Straße „Unter dem Dorfe“ in Berel an insgesamt sechs zum Parken abgestellten Autos jeweils mindestens einen Reifen zerstochen. Der entstandene Schaden werde auf zirka 350 Euro geschätzt.

Ebenfalls am Freitag – in der Zeit zwischen 10.30 und 14 Uhr – wurde laut Polizei in einem Waldstück zwischen Hallendorf und Bleckenstedt die Geldbörse eines 61-Jährigen aus Salzgitter aus seinem unverschlossenen Auto entwendet. Der Schaden belaufe sich auf zirka 600 Euro. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter zu melden.