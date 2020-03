Endlich Ferien!

Nein, nein, Sie haben sich nicht verlesen. Und ich habe mich am Freitag auch nicht verhört: Mein ältester Sohnemann war überglücklich, es ist Ferienzeit. Ich war auch etwas überrascht, zumal er gefühlt seit einer halben Ewigkeit schon die berüchtigten Corona-Ferien hat. Aber da, erklärte er mir, habe er ja – so hatte es die Klassenlehrerin vorgegeben – jeden Tag Hausaufgaben machen müssen. Und jetzt sind eben echte Ferien angesagt, Osterferien. Und da könne er jetzt eben machen, was er wolle. Mit Lego spielen oder dem Piratenschiff oder, oder oder – Kind müsste man sein...

