Salzgitter-Bad: Doppelhaushälfte in Brand – keine Verletzten

Die Berufsfeuerwehr Salzgitter ist am Montagabend gegen 18 Uhr gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter-Bad zu einem Hausbrand am Schlopweg ausgerückt. Salzgitter-Bad: Doppelhaushälfte steht in Flammen – Feuerwehr kann schnell löschen Vor Ort stand das Erdgeschoss der linken Hälfte...