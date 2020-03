Corona-Tagebuch aus Salzgitter: Chaos kostet Nerven

Salzgitter-Bad. Alleinerziehend und berufstätig in Zeiten von Corona: Unsere Autorin Yvonne Weber ist mit ihren drei Jungs (8 und zweimal 5 Jahre) in einer spontanen Zwangspause. Ausgebremst, aber nicht im Stillstand. Jetzt heißt es kreativ sein, um die Meute bei Laune zu halten.

Mittwoch, Tag 12: Parcours

Wir spielen Kindergarten. Ich bin die Leitung. Der Rest möchte Hausmeister sein. Eingemummelt stehen wir gut gelaunt mit Arbeitshandschuhen im Garten. Bereit für den Frühjahrsputz. Wir schaufeln, kratzen, fegen. Wir mähen Rasen und sähen Möhren in die Hochbeete. Die Abdeckhauben werden hoffentlich die kleinen Keimlinge schön warm halten. Meine drei Jungpflänzchen wollen nun spielen. Die halb vollen Eimer werden zu Slalomhindernissen und Zielhöhle für den Ball. Wir planen einen Parcours quer durch den Garten. Die Bäume, Räder und Gartenhäuschen werden einbezogen. In Gummistiefeln rennen die Jungs um die Bestzeit. Drei verschiedene Routen schaffen wir. Dann müssen wir uns ein Eis gönnen. Und blinzeln zufrieden in die Frühlingssonne.

Donnerstag, Tag 13: Entschleunigung

Es ist ruhig. Also zumindest das Stadtleben. Und dennoch läuft es. Wir bestellen Lernbücher das erste Mal bei unserem lokalen Spielzeugladen online. Verschiedene liebgewonnene Geschäfte kann ich per E-Mail kontaktieren. Es funktioniert gut. Wir reduzieren uns auf das Wesentliche. Was wir nicht haben, dafür finden wir eine andere Lösung. Ich denke, im normalen Alltag hätten wir bisher viel Geld ausgegeben. Ich telefoniere öfter als sonst. Diese Zeit entschleunigt, lässt uns besinnlicher werden. Irgendwie mehr als zur Weihnachtszeit. Also mir geht es zumindest so. Und das hat ja auch etwas Gutes.

Freitag, Tag 14: Mamalog

Kinder, Früüüühstüüück! Hallo? Hat keiner Hunger? Frühstück ist fertig. Ah, da seid ihr ja. Leise jetzt, wir wollen essen. Jeder nimmt sich nur so viel Milch, wie er auch braucht. Es gibt kaum noch welche. Vorsicht, die Müslitüte richtig rum schütteln. Das ist nicht lustig, wenn die Flakes in den Tee fallen. Wirklich nicht, Jungs. Wisch mal auf. Und du setzt dich wieder hin. Und du hältst jetzt mal die Füße still. Was willst du da? Löffel liegen doch hier und Strohhalm brauchen wir keinen für den Tee. Setz dich wieder hin. Wie jetzt, Pippi? Na gut, dann geh. Aber fix und komm wieder her. Heb mal den Löffel wieder auf.

Wir machen jetzt mal eine Plan für heute. Auf was habt ihr Lust? Gar nichts? Geht nicht. Eine Fahrradtour. Gut. Mit dem Auto bis zum Schäferstuhl und dann runter rollern lassen? Nee, das sind 500 Meter bis oben, das schaffen wir auch so. Und dann? Tanzen und Musik. Ok. Und einkaufen muss ich heute noch. Wer will mit? Nee, du bist alt, du musst auf einen der Kleinen aufpassen. Nein, nicht so alt wie Opa. Was brauchen wir denn noch? Müsli? Nee, der ganze Tisch steht voll mit Müslischachteln. Milch? Gute Idee, ist aber im Moment aus. Süßigkeiten? Der Schnabbelschrank ist voll damit. Was gesundes wäre ja mal eine Idee, oder? Pancakes mit Gemüse. So so. Das soll euch also schmecken. Setz dich hin! Was willst du jetzt mit der Zange, die legst du gleich wieder in den Schieber. Das ist kein Vieh, das ist ein Fussel. Esst mal was und trinkt euren Tee. (…) Abräumen, Hände waschen und Zähne putzen. Und ich räume die Spülmaschine aus. Ja und macht mal die Türe zu. Mensch, nicht zuknallen! Alexa, spiel Musik, die mir gefällt. Alexa, lauter!

Samstag, Tag 15: Der Esstisch

Ich hab das Gefühl, ich werden dem Tohuwabohu nicht mehr Herr. Immer mehr dringt das ganze Zeugs aus drei Kinderzimmern ins Wohnzimmer vor. Wo früher nur ein Pott frischer Blumen auf dem großen Esstisch residierte, herrscht nun buntes Chaos.

Neben den zwei Laptops liegen folgende sehr wichtige Utensilien: zwei meiner Notizbücher, ein Aktenordner, ein Stapel Arbeitsblätter für Klasse 2 und die Vorschule (korrigiert habe ich sie, aber für die Ergebnisse interessierte sich so gut wie keiner mehr), zwei Bleistifte (könnten mal gespitzt werden), ein volles Stifte-Etui, der Pott mit Tulpen (reißt nun auch nicht mehr die Schönheit raus), ein Turmteilstück der Playmobil-Ritterburg, auf dem der Drache „Ohnezahn“ hockt, daneben liegen neun abgeschrabbelte Pokémonkarten, eine kleine orangene Fuchs-Schale mit Chips (Ungarisch... mhm... lecker), eine Kinderplastikminipfanne mit 16 Mentos, ein Stück Grillfisch aus Plastik, ein Wurfring, ein kleines Kürbis-Sägemesser (alles aus dem Gartenhaus – ich wundere mich, wie es das ganze Zeugs eine Etage hier hoch geschafft hat), das neue Skip.Bo-Spiel (schon ohne Schutzhülle), eine Packung Maoam (noch geschlossen, ungewöhnlich), ein Ritterhelm (aus der Karnevalsbox), ein Stapel Spielgeld (mehrere Millionen!!!), ein Plüschdackel mit Geburtstagshut (viel zu groß für den kleinen Kopf), ein weiterer kleiner Plüschhund, drei Radiergummis, drei Stifte, eine Muschel (ein wahres Schnäppchen, das ich gestern beim „Einkauf im Spielzeugladen“ im Kinderzimmer für 27 Euro Spielgeld ergattert habe), eine kleine Leinwand (die als Tablet für eines der Kinder fungierte), mein Handy (ah, das hab ich schon gesucht!), eine Flasche Wasser, zwei Kinderbücher, noch ein Buntstift, vier teils zerknickte Papierflieger, ein Tablett mit Osterdeko, ein Malblock in Din A3 (ein ganz schöner Oschi), der Müll von blauem Esspapier, mein Taschenterminkalender (gefühlt hab ich da Jahre nicht mehr reingeguckt!), ein kleiner Katalog vom Künstlerbedarf, die Hülle vom Skip.Bo-Spiel (na, wenigstens ist sie noch da!) und der gebügelte Tischläufer (noch zusammen gefaltet, wahrscheinlich hat er erst nächstes Jahr wieder Platz zum Ausbreiten). Und wer räumt den ganzen Mist jetzt auf?