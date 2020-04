Zwei neue Corona-Tote – jetzt fünf in Salzgitter

Auf dieser vom US-Forschungszentrum "National Institute of Allergy and Infectious Diseases" (NIAID) zur Verfügung gestellten Aufnahme ist eine Zelle (grün) mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2, violett) infiziert.

Zwei weitere Menschen sind in Salzgitter nach einer Covid19-Infektion verstorben: eine 84-jährige Frau und ein gleichaltriger Mann, die im Krankenhaus trotz intensivmedizinischer Behandlung verstorben sind, wie die Stadt mitteilt. Damit sind bereits fünf Salzgitteraner an einer Infektion mit Covid 19 gestorben. Aktuell gibt es 100 an Covid19 erkrankte Salzgitteraner – am Montag waren es noch 97. Weitere statistische Angaben werden aufgrund der Nacherfassung der Fallzahlen vom Osterwochenende erst am Donnerstag veröffentlicht, teilt die Stadt mit.