Schwerer Einsatz für Salzgitters Feuerwehr bei Dachstuhlbrand

Am Samstag, 18. April, brannte in Salzgitter-Lebenstedt ein Dachstuhl.

Am Samstagmittag hat es in Salzgitter-Lebenstedt in der Straße „An der Krähenriede“ gebrannt. Wie Guntram Vollmer, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter, mitteilt, waren die Fassade und der Dachstuhl eines Hauses in Brand geraten.

Die Flammenentwicklung sei enorm gewesen – die Feuerwehr konnte den Brand aber recht schnell unter Kontrolle bringen. „Wir haben rasch festgestellt, dass das Feuer ausschließlich am Gebäude, aber nicht in seinem Innern brannte – deshalb ging die Brandbekämpfung recht zügig voran“, so Vollmer.

Einsatzleiter: „Handfester Grund“ für den Brand

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Ein Notarzt untersuchte die Hausbewohner trotzdem – und entließ sie ohne Befund. Am Samstag, 18. April, brannte in Salzgitter-Lebenstedt ein Dachstuhl. Foto: Rudolf Karliczek

Die Brandursache ist noch unklar. Einsatzleiter Vollmer geht davon aus, dass es sich nicht um eine Selbstentzündung, sondern um „einen handfesten Grund“ handele. Der Brand entstand wohl an der Außenverkleidung des Hauses. Die Feuerwehr nimmt die gesamte Außenfassade ab, um weitere Brandnester auszuschließen. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Erschwerte Bedingungen durch Corona und parkende Autos

Die Feuerwehrleute mussten bei dem Einsatz unter erschwerten Bedingungen arbeiten: „Natürlich gelten die Corona-Abstandsregelungen auch für uns“, erklärte der Einsatzleiter. Außerdem musste die Feuerwehr dafür Sorge tragen, dass sich auch die Schaulustigen, die sich die Löscharbeiten ansehen wollten, an die Abstandsvorgaben hielten.

Eine weitere Erschwernis: Das brennende Gebäude befand sich relativ am Ende einer schmalen Sackgasse – die Feuerwehr musste sich also sehr genau überlegen, in welcher Reihenfolge die Einsatzfahrzeuge in die Straße hineinfuhren.

Ein weiteres Problem, so Vollmer: „Die Straße war ziemlich zugeparkt, so dass wir mit den Feuerwehrfahrzeugen Probleme hatten, an das Haus heranzukommen“.

Im Einsatz waren beide Wachen der Salzgitteraner Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Salzgitter-Lebenstedt. red