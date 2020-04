Wie man im Seniorenheim mit der Coronazeit umgeht

Sie zählen zu den derzeitig entdeckten Helden des Alltags, Pflege- und Fachkräfte in einer Senioreneinrichtung. Zum Beispiel Denise Grüger (Pflegefachkraft) und Nelly Häussler (Betreuungskraft), die in der Seniorenresidenz am Greifpark mit rund 160 Bewohnern arbeiten. Welchen Belastungen sind sie und auch die Bewohner in der Corona-Zeit ausgesetzt? Grüger nennt erst einmal die positiven Seiten: „Es ist ruhiger geworden, wir haben viel mehr Zeit für die Bewohner.“ Das sei auch etwas Schönes, sagt sie.

Das Skypen mit Angehörigen werde gut angenommen, erzählen die Frauen. Aber: „Ihnen fehlt der Kontakt, auch der Körperkontakt." Eine Bewohnerin sei sogar richtiggehend krank geworden, weil ihre Tochter nicht mehr kam. Viele Bewohner würden mehr als sonst erzählen, auch über Kinder und Enkel, sagt Häussler, auch emotional. „Wir lernen uns besser kennen", sagt sie. Man lerne auch von den Älteren, sagt Häussler, „sie haben doch schon so viel erlebt!" Und allen einschließlich Einrichtungsleiterin Birgit Brendes ist noch gut im Gedächtnis, wie traurig es war, als die Angehörigen ihre Verwandten in der Residenz beim Besuch nur durch die Glasscheibe sehen durften. „Das ist uns allen nahegegangen!" Brendes gibt zu bedenken, dass Pflegekräfte zu den Bewohnern auch eine Beziehung (und umgekehrt) aufbauen. Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen Den Mitarbeiterinnen schlägt aber auch eine erhöhte Dankbarkeit entgegen. „Sie sagen es und zeigen es", sagt Grüger. So habe eine Bewohnerin gefragt: „Wie kann ich das nur wieder gutmachen?" Und ein Angehöriger brachte eine Palette Prosecco vorbei. Manche lächeln, streichelten über die Hand oder hätten Tränen in den Augen – diese Sprache verstehen die geübten Mitarbeiterinnen. Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick Veranstaltungen gehörten bisher zum Programm – sind aber derzeit schwer zu organisieren. Treffen auf dem Flur, beim Skat oder Doppelkopf wie früher – das fehlt den Männern und Frauen, sagt Häussler. Die Bewohner hätten auch Angst, wissen die Mitarbeiterinnen. „Es ist für alle auch eine emotionale Belastung, aber wir haben auch vorher unser Bestes gegeben", betont Grüger. Eine bessere Honorierung würde die Mitarbeiterinnen freuen. Der Job sei nur attraktiv, wenn die Bezahlung und die Rahmenbedingungen anders wären – und es mehr Wertschätzung gebe, sagt Brendes. Ein Job, der gerne von vielen auf wenig reduziert wird, und der kaum Respekt erfährt. Ein Job, den man mögen muss, wie Grüger sagt, wo es aber an Nachwuchs fehlt. Für sie: Ein Traumberuf. Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen