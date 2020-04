Mülldeponie in Heerte ist wieder für private Anlieferer offen

Reinhold Meier steht am Einfahrtstor des Entsorgungszentrums (EZS) am Diebesstieg und begrüßt einen Kunden, der mit Auto samt voll beladenem Anhänger heranrollt. Der Deponie-Mitarbeiter wirkt entspannt, schmettert dem Anlieferer einer großen Menge von Grünschnitt-Abfällen aus dem eigenen Garten ein herzliches „Guten Morgen!“ entgegen – natürlich im gegebenen Sicherheitsabstand.

Kein Stau am Tor

Von Stau vor dem Gelände keine Spur. Meier, der sonst seit 13 Jahren nachts die Anlage bewacht, wirft einen prüfenden Blick auf das Auto-Kennzeichen, schaut in seine Handliste und nickt zustimmend. Der Fahrer darf passieren, denn er hatte sich vorab über die Internetseite www.entsorgungszentrum.de einen Termin für die Anlieferung gemacht. Nur so ist es seit ein paar Tagen wieder möglich, Grünschnitt legal zu entsorgen.

Ein Zeitfenster wählen

„Stündlich können 30 Lieferungen angenommen werden, man muss sich nur einen freien Termin auf unserer Internetseite buchen“, so Betriebsleiter Dietrich Leptien das aktuell geltende Prinzip parallel zu den gängigen Regeln für Gewerbetreibende in Zeiten der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. „Wählen lassen sich Zeitfenster, etwa von 8 bis 9 Uhr, 10 bis 11 Uhr, und so weiter“, erläutert Leptien weiter. „Das klappt seit Montag sehr gut, und ich habe bislang den Eindruck, die Kunden haben sehr großes Verständnis für die geänderten Regelungen und Sicherheitsmaßnahmen wie die Maskenpflicht“, zeigt sich der Deponie-Chef zufrieden, angesichts der Schilderungen, die er von Standorten anderer Entsorger in der Region gehört habe.

Ein Verkehrschaos, wie es gleich am ersten Tag der Wiedereröffnungen für private Anlieferer etwa im benachbarten Braunschweig gegeben habe, sei durch das Termin-Vergabe-System in Salzgitter glücklicherweise verhindert worden, so Leptien. Aus diesem Grund hätten sich die EZS-Betreiber in Abstimmung mit der Stadt dazu entschieden, ab sofort auch wieder Sperrmüll anzunehmen.

„Das funktioniert ebenfalls über einen separaten Terminkalender auf der Homepage“, ergänzt Leptien. Beim Sperrmüll wolle man jedoch erst einmal beobachten, ob es so reibungslos läuft wie beim Grünschnitt, weshalb die Annahme täglich erst um 10 Uhr startet und stündlich nur 10 Kunden zulässt.

Natürlich sei durch das Termin-System nicht die Abfertigung wie in Vor-Krisenzeiten zu bewerkstelligen, sagt Leptien. Allein im März und April des vergangenen Jahres habe man jeweils rund 15.000 private Anlieferungen gezählt. „Und das sind nun mal die beiden stärksten frequentierten Monate“, so Leptien.

Trotzdem hätten er und seine Mitarbeiter seit Wiedereröffnung am vergangenen Montag im Prinzip nur Positives von den Kunden gehört. „Danke, dass ihr wieder aufgemacht habt!“, sei der Satz, den er tatsächlich schon häufig gehört habe, beschreibt der gut gelaunte Jörg Soletzki seinen Arbeitsalltag an der Kasse.