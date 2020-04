Krass und konsequent – Salzgitters Veranstaltungswelt steht still

Kein Altstadtfest in Salzgitter-Bad, kein Kultursommer, kein Museumsfest, kein Drachenboot-Cup, kein Klesmerfestival, nicht einmal mehr Ausstellungen oder Lesungen im verhältnismäßig kleinen Rahmen gibt es mehr in Salzgitter – zumindest bis zum 31. August. Die Entscheidung des Krisenstabes der Stadt Salzgitter, dem Oberbürgermeister Frank Klingebiel vorsteht, ist ebenso krass wie konsequent. Ist sie auch richtig?

Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten, wie sie gestellt ist. Dass Großveranstaltungen in diesem Sommer tabu sind, stand für mich schon vor Wochen außer Frage. Wer will hier die Verantwortung tragen? Selbst, wenn sich „nur“ die derzeit nach niedersächsischer Verordnung zulässigen 999 Menschen zusammenfinden würden? Dass auch kleinere Veranstaltungen, zumindest in städtischer Verantwortung, nicht mehr über die Bühne dürfen, ist mutmaßlich eine kluge und weitsichtige Entscheidung. Denn ob eine Veranstaltung tatsächlich noch – was die zu erwartende Besucherzahl angeht – klein bleiben würde, ist zumindest für den fraglich, der sich nach deren Wiedereröffnung einmal in einen der hiesigen Baumärkte getraut hat. Ich kann Zeugnis davon ablegen, dass die Erfahrung in gewisser Weise einem Abenteuer gleich kam, als ich in der vergangenen Woche ein entsprechendes Geschäft in Braunschweig aufsuchte. Als ob die Menschen noch nie zuvor einen Baumarkt von innen gesehen hätten, war dort war zu erleben, wovor die Kanzlerin in dieser Woche so eindringlich warnte und völlig zu Unrecht dafür gescholten wurde: Leichtsinn machte sich breit, Abstandsregelungen wurden nicht eingehalten. Dass sich dies ändern wird, wenn ab Montag die Maskenpflicht in unserem Bundesland gilt, bezweifle ich zumindest: Wer sich mit einer Maske, vermeintlich geschützt, bewegt, fühlt sich oftmals sehr sicher.

Darf derjenige das nicht auch? Ist diese ganze Geschichte mit den Kontaktbeschränkungen nicht vollkommen übertrieben? Diese Fragen stellten sich im Laufe der vergangenen Tage immer wieder in Gesprächen mit Lesern. Das ist wie so häufig im Leben eine Frage der Perspektive. Bekannte von mir, zu denen ich auf Distanz bin, geben darauf die Antwort, indem sie sich fröhlich mit möglichst vielen Freunden und Verwandten treffen. Mein Vater, der sich riesig auf die Feier seines 70. Geburtstages in wenigen Tagen gefreut hatte, und in seinem Freundeskreis einige Menschen mit Vorerkrankungen hat, hält die Regelungen zum Distanzhalten derweil konsequent ein. Nur an eine Sache hat er sich noch nicht gewöhnt, ebenso wenig wie ich: das regelmäßige Tragen von Masken.

Umso leichter dürfte das Maskentragen jedem fallen, der unglücklicherweise jemanden kannte, der wegen des Coronavirus sein Leben lassen musste. Ich kannte so jemanden. Er hatte die so oft zitierten Vorerkrankungen, gehörte mit Anfang 70 zur besonders gefährdeten Gruppe. Ich habe den Mann schon seit geraumer Zeit nicht mehr gesehen, vielleicht hätte er mich auf Anhieb auch gar nicht auf der Straße wiedererkannt. Aber zu wissen, dass derjenige mutmaßlich noch leben könnte, hätte er sich nicht mit dem Coronavirus infiziert, löst bei mir eine Betroffenheit aus. Wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann, andere Menschen zu schützen, indem ich vorübergehend bei bestimmten Gelegenheiten einen Mund- und Nasenschutz tragen muss, bin ich dazu bereit.

Dass nun zahlreiche weitere Veranstaltungen in Salzgitter ins Wasser fallen, bedeutet derweil ja nicht nur, dass die Menschen kein Freizeitvergnügen haben. Das bringt auch knallharte wirtschaftliche Folgen für Künstler, Gastronomen, Schausteller mit sich: Neben der Sorge um eine neuerlich steigende Zahl der Infektionen ist dies meine nächste große Sorge: Dass viele dieser Menschen beruflich nicht wieder auf die Beine kommen.

Insofern kann ich verstehen, dass noch nicht alle größeren Veranstaltungen für Salzgitter – die nicht in Verantwortung der Stadt liegen – für diesen Sommer abgesagt worden sind. Würde ich in der Haut der Organisatoren stecken, würde ich wohl auch bange warten, ob sich der Wind noch ein wenig dreht. Hoffnung darauf habe ich indes nicht viel.