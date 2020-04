In Zeiten der Pandemie fehlt vielen Älteren Salzgitteranern der Kontakt zur Außenwelt. Die Telefon-Hotline soll Abhilfe schaffen.

Ungewöhnliche Zeiten erfordern neue Angebote für die Menschen in Salzgitter. Das Seniorenbüro der Stadt Salzgitter startet mit der neuen Telefonhotline „Du bist nicht allein“, um den älteren Menschen in der momentanen Zeit beizustehen. Das schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Die Corona-Pandemie sei besonders für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger eine schwere Zeit. Seniorinnen und Senioren seien in besonderem Maße von der Erkrankung bedroht. Diese Gefährdung führe häufig dazu, dass sie sich zurückzögen. Davon betroffen seien im Wesentlichen die alleinstehenden, sozial isolierten Seniorinnen und Senioren, die nicht in einer Gemeinschaftseinrichtung wohnten oder ohne familiäre Bindung seien. Mit dem Telefonprojekt „Du bist nicht allein“ gibt es eine neue Anlaufstelle für diese Seniorinnen und Senioren, heißt es weiter in der Mitteilung. Das Projekt wolle den Älteren die Ängste und Sorgen nehmen, gesellschaftliche Zugehörigkeit vermitteln, Ratgeber sein, Alltagsgespräche ermöglichen und Kontakte zu wichtigen Stellen in der Stadt herstellen. „Wir möchten unseren älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern zeigen, dass sie in dieser schwierigen Zeit nicht allein sind. Wir sind für sie da und stehen an ihrer Seite“, sagt Oberbürgermeister Frank Klingebiel. Das Telefonprojekt „Du bist nicht allein“ sei ein wichtiges Zeichen der Solidarität und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Das Kontakt-Telefon ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr sowie Montag bis Mittwoch von 13 bis 15 Uhr besetzt, am Donnerstagnachmittag ist ein Kontakt von 13 bis 18 Uhr möglich. Die Telefonnummer lautet (0151)42660470.