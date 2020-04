Die richtige Maske finden!

Also, ich muss sagen, meine spannt. Der Vorteil ist zwar, dass ich sie nicht binden muss. Denn an ihren Enden hat sie zwei fest angenähte Schlaufen, die ich einfach hinter die Ohren klemmen kann – wenn ich die Ohren zuvor mit den Händen abklappe. Aber Gummizüge wären mir doch lieber. Dann hätte ich nicht das Gefühl, dass die Haut an meinen Ohren irgendwann aufreißt. Und überdies beschlägt die Brille beim Atmen doch sehr stark. Meine erste Mund- und Nasenschutzmaske war also nicht so der Hit. Zuhause, ist mir eingefallen, habe ich noch eine Art bis zur Nase verlängerten Schal. Ein Sportbekleidungsstück, dass ich sehr schätze, wenn ich etwa im Winter im Harz unterwegs bin. Hier gibt es auch eine Art Membran aus Stoff, die das Atmen erleichtert und das Beschlagen der Brille verhindert. Aber zu dieser Jahreszeit ist mir dieser Mund-Nasen-Hals-Schal doch etwas zu warm. Ganz davon abgesehen, dass ich damit etwas skurril aussehe, wenn ich dazu keine Winterkleidung trage. Glücklicherweise habe ich inzwischen eine Variante gefunden, die angenehme zu tragen ist und mir als Brillenträger auch weniger Kummer bereitet. Nur mein Bart ist noch dran. Soll der jetzt ab oder nicht? Ich habe ihn zumindest mal gestutzt. Mein Erstgeborener (7), der ohnehin kaum unterwegs ist, schon gar nicht zum Einkaufen, gab mir einen Wunsch mit auf den Weg: Ich solle im Zweifelsfall doch bitte sagen, er sei erst fünf, dann müsse er keine Maske tragen. So habe er die Nachrichten jedenfalls verstanden. Inzwischen hat er es sich aber anders überlegt. Die Mund- und Naschenschutz-Initiative in der Kita St. Andreas konnte eine Kindermaske erübrigen – mit coolem Muster. Die trägt der Sohnemann gerne.

